Lazaro vuole l’Inter, ma la trattativa col Benfica resta aperta – Sky

Valentino Lazaro, tornato all’Inter dopo l’ultima stagione in prestito al Borussia Mönchengladbach, vuole restare all’Inter. Resta però in piedi il discorso che i nerazzurri stanno facendo per la sua cessione al Benfica.

Valentino Lazaro si è unito al gruppo dell’Inter sotto gli ordini del nuovo allenatore Simone Inzaghi. Il giocatore austriaco ha manifestato per bocca del suo agente di voler restare all’Inter (leggi QUI) ma non sembra rientrare nei piani di Inzaghi e della società. Secondo Marco Demicheli per “Sky Sport” infatti restano in piedi i discorsi avviati col Benfica per la sua cessione e potrebbero esserci novità nei prossimi giorni.

Per Lazaro il Benfica come possibile destinazione