Lazaro, volata Lipsia-Newcastle! Nuova offerta in arrivo: i tempi – AP

Valentino Lazaro è sempre più lontano dall’Inter, visto che ormai sarebbe battaglia serrata tra Lipsia e Newcastle

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sarebbe in arrivo all’Inter una nuova offerta dal Lipsia per Valentino Lazaro. Il club tedesco si starebbe dunque contendendo il cartellino dell’esterno austriaco in una “volata” finale con il Newcastle. La scelta per il futuro del giocatore nerazzurro potrebbe giungere “entro domani sera“. A seguire il tweet del giornalista di “SportItalia”.