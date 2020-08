Lazaro vicinissimo al ritorno in Bundesliga: le cifre all’Inter. Ora si chiude

Lazaro è pronto a lasciare nuovamente l’Inter dopo il prestito al Newcastle. L’esterno è pronto al ritorno in Bundesliga e in particolare al Borussia Mönchengladbach. L’operazione dovrebbe chiudersi nei prossimi giorni, come riporta Alfredo Pedullà. Di seguito tutti gli ultimi aggiornamenti

COLPO IN USCITA – Valentino Lazaro ha deluso con la maglia dell’Inter e non ha avuto un ruolo da protagonista anche in Premier League. Il laterale ora è pronto a intraprendere una nuova avventura, ancora una volta in Bundesliga. E’ vicinissima la chiusura con il Borussia M. che sta chiudendo con l’Inter. Come riporta Alfredo Pedullà sul suo profilo Twitter, si parla di un prestito con riscatto a 20 milioni di euro o poco più. L’affare dovrebbe essere definito nei prossimi giorni.