Lazaro verso la Germania, una presenza in sede Inter conferma: due offerte

Lazaro potrebbe lasciare l’Inter già a gennaio (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da “Tutto Mercato Web”, la cessione dell’austriaco prende sempre più quota con l’arrivo a Milano di Pietralito, intermediario per alcuni club tedeschi. Di seguito i dettagli

VERSO LA GERMANIA – Valentino Lazaro potrebbe lasciare l’Inter a gennaio. L’austriaco sembra andare nuovamente verso la Germania, come conferma la presenza di Giacomo Pietralito nella sede dell’Inter. Quest’ultimo, infatti, è intermediario per alcuni club tedeschi. Sul tavolo del club nerazzurro ci sono le offerte di Werder Brema e Lipsia. Rimane solo da capire se con il mancato arrivo di Leonardo Spinazzola può cambiare le carte in tavola (vedi articolo).