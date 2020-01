Lazaro verso la cessione in prestito: torna in...

Lazaro verso la cessione in prestito: torna in Bundesliga? Una in pole

Condividi questo articolo

Lazaro è davvero vicino a salutare l’Inter dopo il suo arrivo nel giugno scorso (vedi articolo). L’austriaco, proveniente dall’Hertha Berlino, può tornare in Germania. Secondo “Sky Sport Deutschland” c’è una squadra in pole

QUALE DESTINAZIONE? – Valentino Lazaro è ai margini dell’Inter. Con gli arrivi di Leonardo Spinazzola e Ashley Young, l’austriaco è ulteriormente chiuso nel ruolo. Dalla Germania iniziano a filtrare le prime indiscrezioni sul futuro dell’ex Hertha Berlino, che può fare ritorno in Bundesliga. Le intenzioni della dirigenza nerazzurra sarebbero cambiate nel corso dell’ultima settimana, aprendo alla partenza immediata di Lazaro. In questo senso, sarebbe il Werder Brema la squadra più interessata a prelevare l’esterno in prestito. Ci sarebbero però interessamenti anche in Premier League e in Serie A. Non resta che attendere le prossime ore per fare chiarezza sulla prossima destinazione del numero 19 di Antonio Conte.

Fonte: Sport.Sky.De