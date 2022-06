Lazaro uno dei tanti esuberi dell’Inter. Come verrà piazzato? – CdS

L’Inter ha un piano per questo mercato: chiudere il bilancio in attivo e tagliare un bel po’ il monte ingaggi. Per farlo però servirà cedere un big e piazzare i tanti esuberi presenti in rosa. E uno di questi è Valentino Lazaro.

SITUAZIONE – Lazaro non resterà all’Inter, questo è poco ma sicuro. L’esterno austriaco questa stagione appena conclusa l’ha trascorsa in Portogallo al Benfica che però, una volta chiuso l’anno, ha deciso di non riscattarlo. Dunque Lazaro è tornato alla base. Cosa accadrà ora? Come spiega il Corriere dello Sport, nella giornata di ieri si sono incontrati dirigenza nerazzurra ed entourage del giocatore per capire il da farsi. Al momento niente di importante da sottolineare con le parti che si riaggiorneranno tra una decina di giorni. Ma cominciare a piazzare questi esuberi e magari incassare qualcosa non può che far comodo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno