Lazaro, trovato accordo con il Borussia Moenchengladbach: la formula – GdM

Condividi questo articolo

Valentino Lazaro, esterno di proprietà dell’Inter, secondo quanto riportato da “gianlucadimarzio.com” avrebbe trovato l’accordo con il Borussia Moenchengladbach.

RITORNO IN GERMANIA – Valentino Lazaro non resterà a disposizione di Antonio Conte in vista della prossima stagione. L’austriaco difatti, torna in Germania dopo l’esperienza in Premier League al Newcastle. Rientrato dal prestito, il calciatore avrebbe trovato già un accordo con il Borussia Moenchebgladbach per un trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Domani previste visite mediche.

Fonte: gianlucadimarzio.com