Lazaro, il Torino vuole riconfermarlo: si chiede ‘aiuto’ all’Inter − TS

Valentino Lazaro, al momento ai box, ha convinto il Torino che a fine proverà a trattenerlo. Ma c’è prima da convincere l’Inter

IN DUBBIO − Lazaro – al di là del grave infortunio al ginocchio, peraltro ancora fuori – sta disputando una buona stagione al Torino. Diciassette presenze e tre assist per il laterale austriaco, in prestito dall’Inter. In estate, il club granata dovrà risolvere tutta una serie di questioni contrattuali. Sono diversi i giocatori in prestito: dallo stesso austriaco fino a Vlasic, Miranchuk, Gravillon e Vieira. Il Torino vorrebbe riconfermare Lazaro, ma chiederà prima uno sconto all’Inter.

Fonte: Tuttosport − Camillo Forte