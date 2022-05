Lazaro, ritorno all’Inter solo di passaggio: un club di Serie A su di lui

Lazaro è pronto a ritornare all’Inter dopo il prestito al Benfica. Il giocatore austriaco, terminata la stagione, farà rientro ad Appiano Gentile. Il suo però, come riporta Abola, sarà solamente un ritorno temporaneo

FUTURO IN SERIE A? − Valentino Lazaro dopo il prestito al Benfica ritornerà nuovamente all’Inter. Il laterale austriaco ha chiuso la sua stagione in Portogallo giocando complessivamente 29 partite mettendo a referto solamente due assist. Annata, dunque, non particolarmente redditizia per il giocatore di proprietà nerazzurra. A luglio, rientrerà ad Appiano Gentile con l’Inter ma il suo rientro sarà soltanto temporaneo e di passaggio. Secondo i colleghi del quotidiano portoghese Abola, sul giocatore avrebbe messo gli occhi l’Atalanta.