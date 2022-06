Lazaro di rientro all’Inter: incontro con l’agente in sede, valutazioni

Lazaro non ha avuto una stagione positiva al Benfica e i portoghesi non eserciteranno il riscatto per l’austriaco. Come annuncia il sito di Gianluca Di Marzio, oggi incontro in sede all’Inter col suo agente.

NUOVO ESUBERO – Valentino Lazaro è arrivato tre anni fa all’Inter ma non è riuscito a imporsi. Dopo i prestiti con Newcastle United, Borussia Monchengladbach e Benfica per l’esterno austriaco c’è il ritorno in nerazzurro, che appare solo di passaggio. Poco fa in sede si è presentato il suo agente, Max Hagmayr. Lo segnala il sito di Gianluca Di Marzio, parlando di valutazioni in corso fra le parti. Per il momento l’incontro ha avuto un esito interlocutorio, non c’è ancora una decisione sul futuro di Lazaro. Finora solo contatti fra le parti, ce ne sarà un altro fra dieci giorni. Da capire se si troverà un acquirente per Lazaro.

Fonte: gianlucadimarzio.com