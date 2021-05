Lazaro dal 1° luglio sarà nuovamente un giocatore dell’Inter. Poi chissà. Eberl – DS del Borussia Monchengladbach -, protagonista in conferenza stampa prima della partita in casa del Werder Brema, spiega la situazione del centrocampista austriaco

PRESTITO SENZA RISCATTO – Il futuro di Valentino Lazaro sarà nerazzurro, almeno di passaggi. Il Direttore Sportivo Max Eberl annuncia i piani attuali in casa Borussia Monchengladbach: «Ho parecchio lavoro da fare entro fine stagione e avrò molti incontri. C’è molto da pianificare e bisogna avere paziente. Allo stato attuale, Lazaro al momento tornerà all’Inter. Dopo l’ultima giornata, insieme al nuovo tecnico inizieremo a costruire la rosa per la prossima stagione e vedremo come andranno le cose». Eberl ufficializza ciò che già era ipotizzabile: il Borussia Monchengladbach non riscatterà il classe ’96 austriaco dopo il prestito. E chissà che alla fine Lazaro non rimanga all’Inter per prendersi la sua rivincita all’ombra di Achraf Hakimi (vedi focus).