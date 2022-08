Lazaro pronto per il Torino! Cominciate le visite mediche – Sky

L’Inter in questi ultimi giorni ha chiuso la trattativa che porta Valentino Lazaro a vestire la maglia del Torino. Quasi un colpo lampo per come è uscita la notizia.

VISITE – Sta per cominciare la nuova avventura in maglia granata per Valentino Lazaro. L’esterno arriva dall’Inter in prestito con diritto di riscatto con Juric che attende di allenarlo. Nel frattempo però c’è tutto l’iter burocratico da svolgere con dunque l’austriaco che, come riporta anche Gianlucadimarzio.com, è arrivato all’istituto di Medicina dello Sport di Torino per cominciare le visite mediche.

Fonte: Gianlucadimarzio.com