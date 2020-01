Lazaro parte in prestito, 2 offerte dalla Premier....

Lazaro parte in prestito, 2 offerte dalla Premier. Inter, tutto su Moses

Condividi questo articolo

Lazaro in uscita dall’Inter nel mercato di gennaio. L’esterno non è riuscito a imporsi nelle gerarchie di Antonio Conte e, al netto di Young e del possibile arrivo di Moses, non avrà spazio. Di seguito tutte le ultime novità sul futuro dell’austriaco riportate da “Gianlucadimarzio.com”

UNA PARTENZA E UN ARRIVO – Sono ore frenetiche per il futuro di Valentino Lazaro. L’esterno negli ultimi giorni è finito sul mercato: pochissimo spazio nell’Inter e destinato a stringersi ulteriormente con l’arrivo di Young e un altro laterale. Premier League in primo piano per il calciatore: si sono fatti avanti Newcastle e West Ham. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto. Una volta salutato Lazaro, l’Inter proverà a chiudere Moses.