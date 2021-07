Lazaro, non solo Benfica: spunta una concorrente dalla Bundesliga

Arrivano conferme dal Portogallo riguardo all’interessamento dalla Bundesliga per Valentino Lazaro (vedi articolo). Secondo il quotidiano A Bola, il Benfica dovrebbe infatti affrontare la concorrenza dell’Eintracht Francoforte per l’esterno dell’Inter.

CONCORRENZA IN AUMENTO – Valentino Lazaro resta un giocatore molto appetibile sul mercato in uscita dell’Inter. Da giorni si parla di un interessamento da parte del Benfica che ora, però, si troverebbe ad affrontare la concorrenza di un club di Bundesliga. Si tratta dell’Eintracht Francoforte, che potrebbe convincere l’austriaco a tornare in Germania dopo l’ultima esperienza in prestito al Borussia Monchenglabdach. Secondo il quotidiano portoghese A Bola, i nerazzurri accetterebbero di cedere il giocatore in prestito per due milioni di euro, con opzione di riscatto attorno ai 12 milioni di euro. Resta da capire, a questo punto, quale sarà la preferenza del giocatore.