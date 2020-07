Lazaro-Newcastle United, parte 2ª? L’esterno dell’Inter ha una richiesta

Lazaro ieri ha di fatto concluso la sua esperienza in prestito al Newcastle United, con la fine della Premier League. L’esterno ha il diritto di riscatto, ma prima di discutere su un possibile trasferimento a titolo definitivo dall’Inter il giocatore austriaco ha fatto una richiesta. A riportarlo è ChronicleLive.

ANCORA IN INGHILTERRA? – Valentino Lazaro ha giocato quindici volte con la maglia del Newcastle United: tredici in Premier League e due in FA Cup, segnando un gol in ciascuna competizione. Dalla ripresa del calcio inglese è sempre sceso in campo, ma ieri nell’ultima giornata contro il Liverpool ha fatto di nuovo novanta minuti come non succedeva dal 3 marzo. Per questo motivo il suo riscatto è in dubbio, e non solo perché i Magpies sono nel mezzo di un passaggio di proprietà. Il suo manager, Steve Bruce, non ha escluso l’acquisto dall’Inter (vedi articolo), ora inizieranno i contatti fra i due club. ChronicleLive fa sapere che Lazaro ha chiesto al suo tecnico garanzie sul minutaggio, non avendone avuto granché in quest’ultimo periodo. C’è anche la possibilità di estendere il prestito per un’altra stagione, rinviando così la decisione definitiva del Newcastle United sul suo trasferimento. Sembra però difficile che Lazaro possa tornare all’Inter.

