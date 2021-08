Lazaro lascia l’Inter e va al Benfica! Le tempistiche e la formula – SI

Lazaro si appresta a lasciare l’Inter per diventare un nuovo giocatore del Benfica. Secondo “Sportitalia”, domani sarà il giorno della chiusura dell’operazione che porterà l’esterno austriaco al club portoghese.

AFFARE IN CHIUSURA – Il mercato dell’Inter è chiuso in entrata, come dichiarato dallo stesso Giuseppe Marotta (vedi dichiarazioni), ma è ancora aperto in uscita. Secondo quanto riporta Gianluigi Longari a “Sportitalia Mercato”, domani sarà il giorno del passaggio di Valentino Lazaro al Benfica. Il giocatore ha dato il suo OK definitivo dopo la qualificazione in Champions League del club portoghese (vedi articolo) e si trasferirà a Lisbona in prestito biennale con riscatto fissato a 8.5 milioni di euro. L’Inter si libera così di un giocatore che era ormai fuori dal progetto tecnico di Simone Inzaghi.