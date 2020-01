Lazaro lascia l’Inter: l’annuncio arriva direttamente dall’agente

Lazaro può considerarsi un ex giocatore dell’Inter, almeno per questa stagione. Nel giovedì appena trascorso è stata chiusa la sua cessione (vedi articolo), con l’agente che attraverso Instagram ha pubblicato una foto di “saluto” e una dall’aereo.

VA VIA – Valentino Lazaro lascia l’Inter dopo appena sei mesi. Il laterale austriaco, preso dall’Hertha Berlino, si trasferisce al Newcastle United in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il giocatore questa sera ha lasciato Milano in aereo con il suo agente, Max Hagmayr, che attraverso una storia dal suo account Instagram ha salutato: “Arrivederci a San Siro”, il messaggio. Inclusa anche una foto in aereo, dove ha taggato il giocatore. Nelle prossime ore si attende l’annuncio del Newcastle United su Lazaro.