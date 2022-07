Lazaro dall’Inter al Torino (a sorpresa): le cifre. Contributo all’ingaggio – CdS

A sorpresa ieri Inter e Torino hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Lazaro in granata (vedi articolo). Il Corriere dello Sport dà le cifre dell’operazione, segnalando un contributo all’ingaggio.

VA VIA – L’Inter continua a non riuscire a piazzare a titolo definitivo i suoi esuberi, ma deve prestarli pagando anche parte dell’ingaggio. Negli ultimi anni è successo più volte e l’ultimo della lista è Valentino Lazaro, che a breve sarà ufficialmente del Torino. L’accordo, trovato nella giornata di ieri, è arrivato anche grazie alla clamorosa lite di mercoledì fra Ivan Juric e il DS granata Davide Vagnati (vedi articolo). Il Corriere dello Sport parla di prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a cinque milioni di euro. Lazaro, nell’estate del 2019, era arrivato dall’Hertha Berlino per circa ventidue milioni. Per quanto riguarda lo stipendio, da due milioni di euro, l’Inter darà un contributo per poterlo mandare al Torino. Non proprio un affare, ma quantomeno Lazaro abbasserà il monte ingaggi.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti