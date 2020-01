Lazaro, Inter-Cagliari e poi partenza. Addio temporaneo? – CdS

Secondo quanto scrive il “Corriere dello Sport”, Valentino Lazaro potrebbe essere tra i convocati di Antonio Conte per Inter-Cagliari. Dopo la sfida, l’austriaco dovrebbe lasciare la squadra in prestito con diritto di riscatto.

CONVOCATO – Le condizioni di Danilo D’Ambrosio e l’indisponibilità di Antonio Candreva per squalifica, potrebbero spingere Antonio Conte a chiedere di posticipare la partenza di Valentino Lazaro dopo Inter-Cagliari. Sebbene sul laterale di destra dovrebbe agire Ashley Young, infatti, il tecnico nerazzurro si ritroverebbe senza alternative. Molto dipenderà comunque dalle condizioni di D’Ambrosio, che è recuperato ma non ancora al massimo della forma e dalla fretta di un eventuale acquirente per il giocatore austriaco.

POSSIBILE RITORNO – Valentino Lazaro, arrivato in estate di comune accordo tra il tecnico Antonio Conte e la dirigenza, ha fin qui deluso le aspettative. Sbarcato a Milano dall’Hertha Berlino per 22 milioni di euro è rimasto fermo per la prima parte del precampionato a causa di un infortunio muscolare e non si è inserito a dovere nei meccanismi del tecnico. I suoi problemi sono soprattutto in fase difensiva, dove non è riuscito a interpretare certi movimenti. Il giocatore lascerà Milano in prestito con diritto di riscatto, dunque non è da escludere un suo eventuale ritorno.