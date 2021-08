Lazaro dall’Inter al Benfica, ora più fattibile? Champions League raggiunta

Ieri si è detto che per Lazaro al Benfica una condizione poteva essere il passaggio dei portoghesi alla fase a gironi di Champions League (vedi articolo). Questo è avvenuto stasera e ora bisogna capire se l’Inter riuscirà a piazzarlo nel club dove è già andato Joao Mario.

CONDIZIONE ARRIVATA – Il Benfica farà parte della fase a gironi di Champions League. I portoghesi hanno pareggiato 0-0 in casa del PSV Eindhoven, dopo aver vinto 2-1 l’andata a Lisbona, pur rimanendo in dieci dal 32′ per la doppia ammonizione a Lucas Verissimo (vedi risultati). Il passaggio del turno può essere la chiave per sbloccare Valentino Lazaro. Ieri Sportitalia ha detto che l’accordo fra Inter e Benfica c’era, in prestito con obbligo di riscatto, ma che il giocatore era indeciso. Un aiuto per convincerlo poteva essere proprio l’accesso dei portoghesi ai gironi, e adesso è realtà. Il Benfica sarà in terza fascia (possibile avversario dell’Inter) e adesso si attendono novità sul fronte Lazaro.