Lazaro dall’Inter al Benfica, ecco cosa serve per convincerlo – SI

Si è parlato in serata di Lazaro dall’Inter al Benfica, con accordo fra le due società (vedi articolo). Sempre Sportitalia fa sapere cosa può convincere il giocatore a trasferirsi a Lisbona.

BISOGNA TIFARE – Domani il Benfica sarà impegnato nel ritorno dei play-off di Champions League contro il PSV Eindhoven, dopo aver vinto 2-1 l’andata a Lisbona. La qualificazione del club di Lisbona ai gironi è la chiave, secondo Gianluigi Longari di Sportitalia, per convincere Valentino Lazaro ad accettare la destinazione. Come raccontato in serata con l’Inter c’è già l’accordo, in prestito con obbligo di riscatto, ma il giocatore non è convinto. Tuttavia, con l’accesso alla massima competizione UEFA, ecco che Lazaro avrebbe un incentivo per andare. Appuntamento quindi a domani (ore 21) per conoscere l’esito.