Lazaro in uscita, sinergia Inter-Benfica: doppio obiettivo da raggiungere – SI

Lazaro è uno degli esuberi che l’Inter ha intenzione di piazzare prima possibile. A breve terminerà le vacanze, anche se l’infortunio rimediato a Euro 2020 complica la sua situazione. Come riportato da “Sportitalia”, avanza l’ipotesi Benfica

CESSIONE UTILE – Tralasciando gli strascichi legali (vedi articolo), l’operazione Joao Mario avrebbe potuto portare alla creazione di una sinergia tra Inter e Benfica… e così può essere. Il nome buono è quello di Valentino Lazaro, che potrebbe trasferirsi a Lisbona. Si lavora a un prestito con diritto di riscatto in favore del club portoghese. Gli obiettivi per l’Inter fondamentalmente sono due. Il primo: liberarsi dell’ingaggio di Lazaro in questa stagione, così da avere più margine di movimento in entrata. Il secondo: monetizzare dalla sua cessione a titolo definitivo entro la prossima sessione di mercato, così da pianificare un tesoretto da riutilizzare. La partenza di Lazaro, dopo quella di Achraf Hakimi, porterà l’Inter a concludere obbligatoriamente un’operazione in entrata sulla fascia destra.