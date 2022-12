Lazaro, il Torino spera in uno sconto dall’Inter! La strategia di Cairo – TS

Valentino Lazaro è in prestito al Torino dall’Inter. I granata, che hanno il diritto di riscatto, secondo Tuttosport sperano in uno sconto da parte del club nerazzurro. La strategia di Cairo

STRATEGIA – Valentino Lazaro si sta rilanciando con la maglia del Torino. L’esterno austriaco è diventato uno degli elementi cardine della formazione di Juric tanto che, il club granata, punta al riscatto del cartellino dall’Inter. Ma non alle cifre pattuite con i nerazzurri: secondo Tuttosport infatti il club di Cairo punta ad uno sconto sul diritto di riscatto (4 milioni invece che i 6 pattuiti) o addirittura il rinnovo del prestito per un’altra stagione per cui però servirebbe un contestuale rinnovo dell’austriaco con l’Inter, visto il contratto in scadenza a giugno. I buoni rapporti che intercorrono fra Marotta ed il patron del Torino, secondo il quotidiano, giocano a favore della buona riuscita dell’affare.

Fonte: Tuttosport – Marco Bonetto