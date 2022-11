Lazaro, il Torino pensa al riscatto! Pronta strategia con l’Inter: le cifre – TS

Valentino Lazaro sta facendo bene col Torino di Juric. L’austriaco, di proprietà dell’Inter, potrebbe essere riscattato dai granata. Le ultime da Tuttosport

STRATEGIA – Valentino Lazaro sta facendo bene col Torino di Juric. Tanto che, secondo Tuttosport, la squadra granata starebbe pensando al riscatto del cartellino dall’Inter. Molto dipenderà dal rendimento dell’austriaco, arrivato dall’Inter in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni. In caso di rendimento positivo, il Torino è pronto a sedersi a trattare con l’Inter già a gennaio: la speranza di Cairo, che ha ottimi rapporti con i vertici nerazzurri, è quella di ridurre il prezzo del riscatto e pianificarlo su rate pluriennali. A favore dell’idea del patron del Torino c’è la situazione contrattuale di Lazaro: il suo contratto con l’Inter scade nel 2024 ed il suo ritorno in nerazzurro non è una priorità. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Fonte: Tuttosport – Marco Bonetto