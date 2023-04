Lazaro ha convinto il Torino, ora il riscatto è possibile

Valentino Lazaro ha finalmente trovato la sua dimensione. Dopo diversi prestiti l’austriaco sta trovando continuità a Torino.

RISCATTO – Valentino Lazaro potrebbe aver trovato finalmente una squadra. Dopo anni passati in prestito, l’austriaco pare aver convinto il Torino. Su Tuttosport si legge infatti: «Lazaro, in società, sono tutti d’accordo: l’obiettivo è quello di riscattarlo dall’Inter. Ora la curiosità è legata alle condizioni fisiche di un esterno che da qui a fine campionato giocherà tante partite, ma l’infortunio ormai è acqua passata. Lo ha dimostrato contro Sassuolo e Roma: due ingressi dalla panchina che hanno rinfrancato tutti. Il Toro lo può riscattare a 6 milioni. Una cifra che però verrà rivista al ribasso: non rientra nei piani dei nerazzurri, che non vogliono correre il rischio di tenerselo in rosa per una parte del ritiro estivo. I due club ne parleranno a stretto giro, ma l’obiettivo è comune: chiudere il discorso, facendo in modo che Lazaro diventi granata».

fonte: Tuttosport – Paolo Pirisi