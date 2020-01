Lazaro torna in Germania? Nuovo club a Milano,...

Lazaro torna in Germania? Nuovo club a Milano, via dall’Inter e corsa a 2

Lazaro è pronto a lasciare l’Inter, sei mesi dopo essere stato acquistato dall’Hertha Berlino. L’esterno sembrava destinato al Newcastle United, ma c’è un cambio di programma: Gianluca Di Marzio riporta che il Red Bull Lipsia è a Milano per prenderlo. Ecco le ultime da Sky Sport.

DALLA BUNDESLIGA… ALLA BUNDESLIGA – Valentino Lazaro lascerà l’Inter, presumibilmente in prestito ora che sta arrivando Victor Moses (vedi articolo). Secondo il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio spunta un nuovo club: «È un giocatore in uscita perché l’Inter sta prendendo Moses, il direttore sportivo del Red Bull Lipsia è a Milano. Ha parlato con la società e il giocatore, sarà o Newcastle United o Red Bull Lipsia per Lazaro».