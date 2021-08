Lazaro, futuro lontano dall’Inter. Due squadre estere su di lui – CdS

L’Inter continua a lavorare per prendere i due attaccanti in sostituzione di Romelu Lukaku e un esterno destro. I nerazzurri però devono risolvere anche qualche caso in uscita, come Valentino Lazaro. L’austriaco non sembra rientrare nei piani di Simone Inzaghi con l’Inter che vorrebbe piazzarlo.

PISTE ESTERE – L’esterno piace molto all’esterno con Lazaro che ha due estimatori principali: il Benfica e l’Eintracht Francoforte. Sono queste due, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, le squadre che vorrebbero prendere Lazaro in questa sessione di mercato. Al momento non ci sono offerte ufficiali arrivate in via della Liberazione a Milano con Ausilio e Marotta che attendono di capire quale sarà il destino di Lazaro. Certo è che, con l’arrivo di un nuovo esterno destro da affiancare a Matteo Darmian, Lazaro diverrebbe di troppo e quindi da piazzare in uscita. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi con la dirigenza che potrebbe ricevere il definitivo via libera da Inzaghi per lasciarlo andare (vedi articolo).

FONTE – Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti