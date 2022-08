IN – Lazaro ha firmato col Torino! Ribadita la formula con l’Inter

Lazaro è un nuovo giocatore del Torino: manca solo l’annuncio ufficiale. Dopo le visite mediche, completate nella tarda mattinata di oggi (vedi articolo), è arrivata la firma sul contratto. Queste le informazioni apprese dalla nostra redazione.

ANNUNCIO IN ARRIVO – Già oggi è previsto che diventi ufficiale il passaggio di Valentino Lazaro dall’Inter al Torino. Il laterale austriaco, tornato dal Benfica, stamattina ha svolto le visite mediche coi granata. Come raccolto da Inter-News.it, ha firmato poco fa. Confermato il trasferimento in prestito, con un’opzione per il riscatto in favore della società di Urbano Cairo. Lazaro si unirà a breve al gruppo di Ivan Juric, che debutterà in Coppa Italia sabato alle 21.15 in casa col Palermo.