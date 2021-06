Lazaro, finiti gli Europei spazio al mercato: l’Inter lo offre, va di ritorno?

Lazaro è uno dei giocatori che, fra tre giorni, torneranno all’Inter per fine prestito. La società nerazzurra però non ha grande interesse a trattenerlo e lo sta offrendo altrove: per il Chronicle Live c’è la possibilità di un ritorno al Newcastle United.

SECONDA ESPERIENZA – Valentino Lazaro ha giocato in prestito al Newcastle United da gennaio a luglio 2020. Tredici presenze in Premier League, più due in FA Cup, con un gol in altrettante le competizioni per lui, senza incidere particolarmente. Poi il ritorno all’Inter, che l’ha girato al Borussia Monchengladbach. Ora, secondo il Chronicle Live, i nerazzurri hanno offerto Lazaro di nuovo al Newcastle United, col giocatore che apre a un ritorno. Si parla di un nuovo prestito con diritto di riscatto, opzione che non sposta granché. Ma intanto per Lazaro c’è una possibilità concreta di partire, dopo gli Europei finiti ieri (da infortunato) con l’Austria eliminata dall’Italia.

Fonte: Chronicle Live – Lee Ryder