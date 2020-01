Lazaro e Vecino in uscita, Inter cerca le soluzioni migliori – GdS

La “Gazzetta dello Sport” scrive che l’Inter ha nella sua lista cessioni Vecino e Lazaro. Si aspetta l’offerta migliore.

DUE IN USCITA – In lista di sbarco in casa Inter ci sono Matias Vecino e Valentino Lazaro, per motivi diversi mai realmente entrati nelle grazie di Conte e dunque principali indiziati a cambiare squadra in questa sessione. E ieri gli agenti dei due giocatori hanno incontrato la società per fare il punto della situazione.

LE IDEE – Alessandro Lucci, agente dell’uruguaiano, ha dribblato. La realtà è diversa e al momento però non vede acquirenti (piace all’Everton). La Lazio ha fatto un sondaggio per il prestito ma l’Inter vuole monetizzare l’uscita di Vecino. Discorso diverso per Lazaro, arrivato in estate dall’Hertha per 21 milioni. L’esterno austriaco ha faticato a trovare spazio e può partire in prestito. In patria ha diversi estimatori, così come in Germania. Ma l’unico club che ha sondato seriamente l’Inter per Lazaro è stato il Newcastle. Al momento siamo solo a primi contatti, ipotesi di lavoro. Ma la strada ormai è tracciata. Il sacrificio di Vecino e Lazaro è un passo necessario per chiudere un mercato di riparazione da dieci. E Marotta e Ausilio puntano an- che alla lode.