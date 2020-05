Lazaro e la strategia dell’Inter: Newcastle, c’è pessimismo. 2 possibilità

Condividi questo articolo

Lazaro è passato in prestito con diritto di riscatto al Newcastle dopo una prima parte di stagione poco convincente con l’Inter. L’esterno ad oggi sembra lontano dalla permanenza nel club di Premier League. Di seguito la possibile strategia dei nerazzurri, riportata da Fabrizio Romano per “Calciomercato.com”

PEDINA DI SCAMBIO? – Il futuro di Valentino Lazaro resta ignoto, ma l’esterno per il momento si allontana dal Newcastle. Non c’è accordo sulla cifra del riscatto, fissata con l’Inter a 20 milioni. L’austriaco inoltre ha avuto poche partite per mettersi in evidenza. Probabile dunque il rientro in nerazzurro, ma per poco. Il calciatore non è una priorità per la fascia destra: potrebbe essere inserito in altri scambi, piace in Germania. Un’altra soluzione è rappresentata da un nuovo prestito: la situazione andrà valutata nuovamente nelle prossime settimane.