Lazaro day al Torino, visite mediche svolte. Da lavorare il feeling con i tifosi

IL GIORNO − Il Valentino Lazaro day è in corso. L’austriaco ha svolto le visite mediche col Torino e presto diventerà ufficialmente un nuovo giocatore granata. L’esterno sinistro arriva dall’Inter. Il giocatore dovrà lavorare tanto sul campo anche per costruire un certo feeling con i propri nuovi tifosi. Infatti, nessun supporter granata ha accolto il ragazzo per le visite mediche. Per Lazaro, l’esperienza a Torino sarà fondamentale dopo le stagioni flop con la casacca dell’Inter.