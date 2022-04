Lazaro carta vincente, poi Joao Mario: Inter in corsa per un nuovo centravanti – SM

Lazaro difficilmente tornerà all’Inter in estate. O meglio, quasi sicuramente non tornerà per restare. Secondo quanto appreso da Sport Mediaset, il futuro dell’esterno austriaco potrebbe essere legato a un’operazione di mercato per portare a Milano un nuovo attaccante

OPERAZIONE DO UT DES – Il casting dell’Inter per il centravanti del futuro va avanti. Si cerca un nuovo numero nove per la prossima stagione ma non solo. Il nuovo nome arriva dal Portogallo ma non è portoghese. L’Inter ha messo gli occhi sul classe ’99 uruguayano Darwin Nunez (vedi articolo). La cifra necessaria per far sì che il Benfica decida di sacrificare il suo centravanti si aggira intorno ai 40-50 milioni di euro. Cifra altissima che l’Inter, come ripreso da Sport Mediaset, può abbassare utilizzando la carta Valentino Lazaro, attualmente solo in prestito a Lisbona. Inoltre, ricordando il “regalo” Joao Mario, si può dire che il Benfica sia ancora in debito con l’Inter. Che qualcosa dovrà pure scontare… Il nome di Nunez, in ogni caso, si aggiunge alla lista dei papabili futuri “9” nerazzurri. Una lista che il coetaneo italiano Gianluca Scamacca (Sassuolo) guida da tempo. E le cifre sono pressoché identiche, Lazaro (e Joao Mario) permettendo…