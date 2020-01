Lazaro torna in Bundesliga? Offerta all’Inter dalla Germania

Lazaro è all’Inter dalla scorsa estate, proveniente dall’Hertha Berlino. C’è però una squadra tedesca che avrebbe messo gli occhi sul laterale austriaco: secondo la versione tedesca di Sky c’è una possibilità che torni in Bundesliga.

VOCI DALLA GERMANIA – Il Werder Brema è interessato a Valentino Lazaro. Penultimo in Bundesliga al termine del girone d’andata, sta cercando giocatori per risalire la classifica e salvarsi, con il laterale dell’Inter che entra nel mirino. Secondo quanto riporta la trasmissione “Transfer Update – die Show”, nella versione tedesca di Sky Sport, il club tedesco ha fatto una richiesta di prestito. L’ex Hertha Berlino non ha giocato tantissimo, ma appare difficile che l’Inter possa privarsi di Lazaro dopo qualche mese.