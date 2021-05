Lazaro, il Borussia Monchengladbach tenta il bis? Occasione per l’Inter

Il prestito di Lazaro dall’Inter al Borussia Monchengladbach scadrà il prossimo 30 giugno, come ribadito dal direttore sportivo dei tedeschi Eberl in questi giorni (vedi articolo). Tuttavia, il magazine Kicker non esclude una permanenza del giocatore ai Fohlen.

PARTE SECONDA? – L’esperienza di Valentino Lazaro al Borussia Monchengladbach potrebbe non chiudersi oggi. Alle ore 15.30 si completa la Bundesliga, con la trasferta sul campo del Werder Brema, poi per fine prestito farà ritorno all’Inter. Ma non è detta l’ultima parola. Secondo il magazine tedesco Kicker il nuovo allenatore Adi Hutter, in arrivo dall’Eintracht Francoforte, farà delle valutazioni anche sull’austriaco. La qualificazione dei Fohlen alla prossima UEFA Conference League, col settimo posto, può servire per avere una rosa più larga. Lazaro si è trovato bene al Borussia Monchengladbach, ma non ha potuto rendere al 100% per alcuni infortuni: i tedeschi valuteranno se fare un’altra proposta all’Inter.

Fonte: Kicker.de – Jan Lustig