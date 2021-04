Ag. Lazaro: «A suo agio al Borussia Monchengladbach». Nuovo prestito?

Max Hagmayr, agente di Valentino Lazaro, ha parlato del futuro dell’esterno di proprietà dell’Inter in prestito al Borussia Monchengladbach

FUTURO – Queste le parole di Max Hagmayr, agente di Valentino Lazaro, sull’esterno di proprietà dell’Inter in prestito al Borussia Monchengladbach. «Valentino si sente molto a suo agio al Borussia», ha riportato Fussball News, aggiungendo poi sul futuro del suo assistito. «Al momento non c’è nessuna direzione». Il portale tedesco poi scrive. “Inizialmente sono previsti colloqui con i responsabili a Milano, «poi si vedrà», dice Hagmayr“. Non sarebbe esclusa l’ipotesi di un nuovo prestito al club teutonico.

Fonte: Fussball.news – Florian Bajus