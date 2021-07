Lazaro solo piano B per il Benfica: la possibile proposta all’Inter

Valentino Lazaro, terzino destro dell’Inter, sarebbe visto solo come alternativa dal Benfica che preferirebbe prendere un altro giocatore.

OBIETTIVO – Secondo quanto riportato da O Jogo, Valentino Lazaro è il piano B del Benfica per il ruolo di terzino destro. La priorità sarebbe Aleix Vidal. Per quest’ultimo ci sarebbe una gran concorrenza, rappresentata dai turchi del Fenerbahçe e del Galatasaray nonché dagli spagnoli dell’Almeria. Aleix Vidal ha il vantaggio di essere a titolo gratuito, ma ha sette anni in più del giocatore dell’Inter.

PROPOSTA – Il club portoghese, che in passato ha già provato a prendere Lazaro, potrebbe presentare ai nerazzurri un’offerta per il prestito del laterale qualora non riesca a raggiungere un accordo con Aleix Vidal.

Fonte: OJogo.pt – Victor Rodrigues