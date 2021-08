Lazaro-Benfica, contatti con l’Inter ma giocatore ancora non convinto – SI

Lazaro è in uscita dall’Inter e nei prossimi giorni va trovata una nuova sistemazione all’esterno austriaco. Secondo “Sportitalia”, i nerazzurri sono in contatto col Benfica ma il giocatore non ha ancora detto sì al club portoghese.

DESTINO A LISBONA? – Si sono riaccesi i contatti tra Inter e Benfica per Valentino Lazaro, che è ormai ai margini del progetto nerazzurro di Simone Inzaghi. Secondo quanto riporta Gianluigi Longari a “Sportitalia Mercato”, i portoghesi sono in forte pressing, ma il giocatore austriaco non ha ancora aperto al trasferimento. L’esterno aspetta di vedere se il club lusitano si qualificherà alla prossima Champions League prima di dare il suo OK definitivo. L’Inter resta in attesa e spera di piazzare presto quello che ormai è da considerarsi a tutti gli effetti un esubero (vedi articolo).