Lazaro-Benfica, ci siamo! Giocatore in Portogallo per firmare

Valentino Lazaro è pronto a lasciare l’Inter. Il giocatore infatti si trova in Portogallo per firmare il suo nuovo contratto con il Benfica. L’esterno era finito di fatto ai margini con i nerazzurri e questa esperienza con il Benfica gli servirà per sognare il Mondiale in Qatar 2022 con la sua Austria.

FIRME A BREVE – L’Inter saluta Lazaro. Il giocatore austriaco lascia l’Inter in prestito (ancora da chiarire se annuale o biennale, vedi articolo) da subito. Lazaro, come riportato da ‘Gianluca Di Marzio’, è arrivato già a Lisbona dove firmerà il suo nuovo contratto con il club lusitano. L’esterno era finito molto ai margini del progetto Inter con Simone Inzaghi che non lo ha mai schierato e utilizzato nel pre-campionato. Adesso Lazaro è pronto a questa nuova stimolante esperienza dove raggiunge un altro ex Inter, Joao Mario. Il Benfica lo attende e Lazaro non vede l’ora di cominciare e riscattarsi.

Fonte: Gianlucadimarzio.com