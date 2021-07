Lazaro, Benfica fa partire l’assalto in casa Inter? L’idea per la formula

Il Benfica è sulle tracce del terzino dell’Inter, Valentino Lazaro: il club portoghese può mettere un’offerta sul tavolo dei nerazzurri.

LAZARO – Valentino Lazaro è nel mirino del Benfica (vedi articolo). Lo conferma anche A Bola che riporta come negli ultimi due anni le Aquile hanno cercato di prendere il giocatore dell’Inter in prestito. L’intenzione del club portoghese può adesso fare partire un nuovo assalto in casa nerazzurra.

ALTERNATIVA – Un’altra opzione è rappresentata da Aleix Vidal, ma lo spagnolo ha una proposta più allettante proveniente dalla Turchia, dunque i lusitani possono mettere sul tavolo della società meneghina una proposta di prestito con diritto di riscatto.

Fonte: ABola.pt