Lazaro ancora di ritorno all’Inter. Il Torino ha già deciso

Ivan Juric e il Torino oggi hanno avuto un incontro nelle sedi per programmare il futuro. L’allenatore rimarrà al club di Urbano Cairo, arrivano pessime notizie però per l’Inter e Valentino Lazaro secondo Gianluca Di Marzio.

RITORNO – Valentino Lazaro ritornerà all’Inter in estate. I suoi ripetuti infortuni non hanno convinto il Torino, che in giornata ha riconfermato Ivan Juric. L’allenatore e il dt Davide Vagnati si sono incontrati per programmare il futuro, che non contempla la presenza dell’esterno di proprietà del club nerazzurro. Le 23 presenze non sono bastate ai granata, che vogliono rivoluzionare le proprie fasce in vista della prossima stagione. Il contratto di Lazaro con l’Inter avrà termine il 30 giugno del 2024, chissà quale sarà il suo destino quest’estate.

fonte: gianlucadimarzio.com