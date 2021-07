Lazaro, anche l’Eintracht Francoforte lo vuole. Tutti pazzi per Satriano – CdS

Tra le colonne del “Corriere dello Sport” a firma di Andrea Ramazzotti, si parla anche del forte interesse dell’Eintracht Francoforte per Valentino Lazaro, tornato da poco a disposizione dell’Inter. Tutti pazzi invece per il baby Satriano.

SU LAZARO – Valentino Lazaro è tornato da poco a disposizione dell‘Inter dopo l’esperienza in prestito in Germania. Sul calciatore ci sarebbero già Benfica e Newcastle, ultimo su tutti invece l’Eintracht Francoforte che ha già fatto una proposta. Lui non ha fretta di decidere.

TUTTI PAZZI – C’è la fila invece per il baby Satriano: oltre il Crotone (sulle tracce anche di Mulattieri), in Italia lo vuole anche la Cremonese. Anche all’estero i club non mancano: dall’Anderlecht al Club Bruges, fino ad arrivare al Saint-Etienne.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

