Lazaro al Torino è l’ultima (vera) speranza per lui ma anche per l’Inter

L’Inter ha trovato l’accordo con il Torino per il prestito con diritto di riscatto di Valentino Lazaro. Per l’esterno austriaco è l’ultima grande chance di rilanciarsi.

CHANCE – E’ un accordo che è piombato un po’ come un fulmine a ciel sereno (nel senso buono) quello tra il Torino e l’Inter per Lazaro. L’esterno infatti vestirà granata la prossima stagione (vedi articolo) e per lui, ma anche per l’Inter, è l’ultima vera chance per riscattarsi. L’Inter ovviamente si augura che a Torino con un allenatore come Juric possa far bene così da incassare il riscatto e liberarsi di un giocatore che non rientra più nei piani nerazzurri. Dall’altra ovviamente c’è anche la speranza che Lazaro, entrato in un tunnel di prestiti senza fine, ritrovi il suo smalto e possa continuare la carriera nel migliore dei modi. Insomma, l’avventura al Torino è un bene sia per l’Inter sia per lui.