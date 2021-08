Lazaro al Benfica, atteso l’annuncio. Salcedo e Colidio in bilico – TS

Lazaro ieri è volato in Portogallo per svolgere le visite mediche con il Benfica. A ore atteso l’annuncio ufficiale. In bilico invece le situazioni legate a Salcedo e Colidio, su di loro diverse squadre interessate.

IN BILICO – Lazaro ha detto sì al Benfica ed è volato in Portogallo per svolgere le visite mediche. Oggi è atteso l’annuncio del trasferimento in prestito secco per una stagione. Infinte da definire ancora il futuro di due giovani attaccanti dell’Inter. Salcedo e Colidio in bilico tra diverse squadra interessate: per il primo secondo “TuttoSport” da tempo c’è il pressing di Genoa e Brest, mentre l’argentino fra Ascoli, Ternana e Cremonese.

Fonte: TuttoSport – F.M.