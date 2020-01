Lazaro, agente a Newcastle: accordo con l’Inter! Poi tutto su Moses – Sky

Lazaro sempre più vicino a lasciare l’Inter. Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di “Sky”, riferisce che l’agente del giocatore si trova a Newcastle per trovare l’accordo con il club inglese. Già raggiunto invece quello tra le due società. Il sostituto dell’austriaco individuato dai nerazzurri è Moses

PASSAGGIO DI CONSEGNE VICINO? – Di seguito quanto riportato dal sito dell’esperto di mercato: “L’intoppo nella trattativa con la Roma per lo scambio Leonardo Spinazzola–Matteo Politano non ha frenato il mercato dell’Inter, che dopo l’ufficialità dell’arrivo di Ashley Young tiene aperta una corsia preferenziale con la Premier League per quanto riguarda la cessione di Valentino Lazaro. L’agente del calciatore è a Newcastle per trovare l’intesa sull’ingaggio dopo che i due club hanno trovato l’accordo per la cessione con la formula del prestito con diritto di riscatto. Intanto l’Inter aspetta Victor Moses, dopo aver ricevuto l’ok del Chelsea, società proprietaria del cartellino. L’esterno nigeriano è attualmente in prestito al Fenerbahce, con cui ha collezionato 6 presenze. Manca solo il via libera del club turco per restituirlo dal prestito dal Chelsea, che lo girerebbe poi a sua volta all’Inter”.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com