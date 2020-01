Lazaro, accordo tra Inter e Newcastle! Ecco la formula e le cifre – Sky

Valentino Lazaro si trasferisce dall’Inter al Newcastle United. Gli inglesi superano il Lipsia, che nelle ultime ore aveva manifestato l’interesse per l’esterno austriaco. Ecco la formula dell’affare, riportata da Gianluca Di Marzio di “Sky Sport” sul suo sito.

CESSIONE DEFINITA – Valentino Lazaro passa al Newcastle United, dopo il primo semestre con la maglia dell’Inter. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’esterno austriaco si trasferisce in Premier League con la formula del prestito oneroso. I nerazzurri incasseranno subito 1,5 milioni di euro: a fine stagione, il diritto di riscatto è fissato a 23,5 milioni di euro. Lazaro se ne va dopo sole 11 presenze nell’Inter. L’esordio assoluto è avvenuto contro lo Slavia Praga, nella prima gara di Champions League della stagione. In A esordisce invece nella vittoria per 3-4 a Sassuolo: due prestazioni opache per l’ex Hertha Berlino, che non ha mai raggiunto il livello preteso da Antonio Conte. Da qui l’esigenza nerazzurra di rinforzare le fasce: l’ultimo arrivato è Victor Moses (qui l’annuncio) che, assieme ad Ashley Young, consolida la batteria di esterni dell’Inter. Il Newcastle invece si aggiudica Lazaro in prestito superando la concorrenza del Lipsia. Nelle ultime ore i tedeschi avevano intensificato i tentativi per l’esterno della Nazionale austriaca: nulla di fatto.