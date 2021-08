Lazaro, accordo tra Inter e Benfica! Si attende il giocatore – SI

Non solo mercato in entrata (vedi gli ultimi aggiornamenti), in casa Inter si lavora anche alle cessioni. Tra queste è molto calda quella di Valentino Lazaro. Secondo Gianluigi Longari di “Sportitalia”, tra i nerazzurri e il Benfica è stato infatti aggiunto l’accordo, si attende solo la decisione finale del giocatore.

