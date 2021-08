Lazaro ha accettato il Benfica: atteso per la firma! Ultimo dettaglio da chiarire con l’Inter

Lazaro tra qualche ora diventerà ufficialmente un nuovo calciatore del Benfica. In Portogallo – precisamente il quotidiano A Bola – si dà per fatta l’operazione, anche se con l’Inter va limato l’ultimissimo dettaglio prima dell’annuncio

LISBONA, ARRIVO! – Non ci sono più dubbi: Valentino Lazaro è prossimo a vestire la maglia del Benfica, dopo un’estate di telenovela. L’esterno destro austriaco dovrebbe atterrare a Lisbona già nelle prossime ore per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club lusitano. Secondo quanto appreso dal quotidiano portoghese A Bola, l’accordo tra Benfica e Lazaro è già stato definito. L’unico intoppo, che rallenta l’operazione anche in queste ultime ore di mercato, sembra essere l’accordo tra Inter e Benfica. Che devono ancora limare alcuni dettagli prima di poter ufficializzare l’operazione. In realtà, solo uno. Ieri sera, infatti, le due società hanno discusso la durata del prestito di Lazaro a Lisbona. Annuale o biennale? Si attendono novità a breve. Poi Lazaro lascerà l’Inter per il Benfica. Da Milano a Lisbona, ormai manca poco.