Lautaro Martinez, Zhang non fa sconti: richiesta chiara al Barcellona – GdS

Secondo la “Gazzetta dello Sport” il Barcellona fa sul serio per Lautaro Martinez e vorrebbe chiudere la trattativa anche al più presto possibile. Zhang non fa sconti e detta le condizioni.

LA TRATTATIVA – La trattativa tra Barcellona e Inter per Lautaro Martinez entra nel vivo. La dirigenza spagnola vorrebbe chiudere subito ma l’Inter non ha intenzione di privarsi del giocatore a meno di 111 milioni, ovvero il valore della clausola. Lautaro Martinez dal canto suo è felice di giocare a Milano, con il quale è legato per i prossimi tre anni. Ma oltre alla possibilità di giocare con il connazionale Lionel Messi, il Barcellona avrebbe offerto un maxi-ingaggio di 10 milioni a stagione. I nerazzurri però rimangono fermi nella loro condizione: pagamento totale della clausola o 90 milioni più l’inserimento di uno tra Semedo ed Emerson.