Lautaro Martinez-Werner: stesso binario. Risale Firpo da Barcellona – GdS

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea l’asse caldissimo tra Inter e Barcellona. Lautaro Martinez e Timo Werner viaggiano sullo stesso treno: devono soltanto decidere la fermata. Nel frattempo, riprende quota il nome di Junior Firpo come contropartita per il ‘Toro’

INGRANAGGI – Ormai ci sono pochi dubbi: Lautaro Martinez e Timo Werner sono saliti sullo stesso treno. Si viaggia verso Barcellona, ma c’è una tappa cruciale a Milano. Il binario è caldissimo. L’Inter attende un segnale preciso dalla Catalogna. La prima offerta arrivata al club nerazzurro non convince: 80 milioni cash più 1 o 2 contropartite. Steven Zhang vuole alzare la parte fissa e ragionare su un solo nome. Non convince troppo Emerson Royal, più ghiotti Junior Firpo e Nelson Semedo. L’Inter mantiene la giusta dose di fretta. In ballo c’è anche la sostituzione di Lautaro e Werner non aspetterà tutta l’estate.

FUGA – Ma la medesima fretta è condivisa anche dal Barcellona. Il club catalano aspetta una risposta dall’Inter, che ha comunque fatto filtrare le sue ragioni. Nel caso in cui non dovesse arrivare l’ok per Lautaro Martinez (il contratto da 10 milioni l’anno è già pronto, ndr) i blaugrana si getteranno a capofitto su Werner. C’è da battere la concorrenza del Liverpool, ma il Barcellona avrebbe già contattato il tedesco, mettendolo su quel famoso treno su cui è atteso anche Lautaro Martinez. C’è volontà di cautelarsi nel caso in cui l’Inter dovesse fare marcia indietro. Ma a quel punto qualcuno dovrà gettarsi dal reno in corsa: gli ingranaggi messi in moto sembrano già difficili da arrestare.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Carlo Angioni